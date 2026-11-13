Азаров обвинил спецслужбы Украины в подрыве его экс-советника Заворотного

Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что за подрывом машины в Москве, в которой находился его бывший помощник Сергей Заворотный, стоят украинские спецслужбы, сообщает ТАСС .

По его словам, киевские власти нацелились на Заворотного из-за его публицистической деятельности. Азаров не сомневается, что взрыв организовали именно украинские спецслужбы.

«Я думаю, что самый главный мотив — это его (Заворотного — ред.) публицистическая деятельность, нацеленная на разоблачение киевского режима», — сказал он.

Машина взорвалась на Кировоградской улице на юге Москвы в пятницу утром. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом.

После взрыва Заворотный был госпитализирован. По словам Азарова, он находится в критическом состоянии.

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