Азаров обвинил спецслужбы Украины в подрыве его экс-советника Заворотного
Фото - © РИА Новости
Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что за подрывом машины в Москве, в которой находился его бывший помощник Сергей Заворотный, стоят украинские спецслужбы, сообщает ТАСС.
По его словам, киевские власти нацелились на Заворотного из-за его публицистической деятельности. Азаров не сомневается, что взрыв организовали именно украинские спецслужбы.
«Я думаю, что самый главный мотив — это его (Заворотного — ред.) публицистическая деятельность, нацеленная на разоблачение киевского режима», — сказал он.
Машина взорвалась на Кировоградской улице на юге Москвы в пятницу утром. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом.
После взрыва Заворотный был госпитализирован. По словам Азарова, он находится в критическом состоянии.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.