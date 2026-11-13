USD
Доллар США
82,15
-1.00 %
EUR
Евро
91,03
-1.41 %
CNY
Китайский Юань
12,31
-0.69 %
TRY
Турецкая Лира
16,36
-1.06 %

Азаров обвинил спецслужбы Украины в подрыве его экс-советника Заворотного

Происшествия

Фото - © РИА Новости

Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что за подрывом машины в Москве, в которой находился его бывший помощник Сергей Заворотный, стоят украинские спецслужбы, сообщает ТАСС.

По его словам, киевские власти нацелились на Заворотного из-за его публицистической деятельности. Азаров не сомневается, что взрыв организовали именно украинские спецслужбы.

«Я думаю, что самый главный мотив — это его (Заворотного — ред.) публицистическая деятельность, нацеленная на разоблачение киевского режима», — сказал он.

Машина взорвалась на Кировоградской улице на юге Москвы в пятницу утром. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом.

После взрыва Заворотный был госпитализирован. По словам Азарова, он находится в критическом состоянии.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.