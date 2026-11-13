Роспотребнадзор напомнил крымчанам требования к мусорным площадкам

Санитарные правила СанПиН 2.1.3684-21 устанавливают расстояние от обычных мусорных площадок до жилых домов, детских и спортивных площадок, образовательных организаций и мест отдыха: от 20 до 100 метров.

Площадки должны иметь твердое покрытие, ограждение, удобный подъезд и достаточное число исправных контейнеров. Смешанные твердые коммунальные отходы необходимо вывозить при среднесуточной температуре +5 градусов и выше не реже раза в сутки, при +4 и ниже — раза в трое суток.

Региональный оператор отвечает за погрузку, транспортировку и уборку просыпавшегося при погрузке мусора. Собственник содержит площадку, если закон не предусматривает иное.

«Для обеспечения надлежащего санитарного состояния контейнерных площадок следует организовать регулярный контроль за своевременностью вывоза мусора и состоянием контейнеров. Количество емкостей должно соответствовать фактическому объему образующихся отходов. При обнаружении нарушений граждане могут обращаться в управляющую организацию, к региональному оператору, в органы местного самоуправления, государственную жилищную инспекцию или территориальные органы Роспотребнадзора», — рекомендовал Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Ленур Алимов.

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