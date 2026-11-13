Масштабный взлом: хакеры украли информацию GitHub

Хакеры провели масштабный взлом веб-сервиса для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub, в результате под удар попали свыше 60 тыс. репозиториев, сообщает Baza .

Предварительно, взломщики использовали скрытную схему. Они отправляли безобидные на вид запросы на изменение кода, а получив на это доступ, хакеры внедряли вредоносный скрипт в рабочие процессы GitHub Actions. А уже он собирал пароли, токены и ключи доступа к облачным сервисам AWS, Google Cloud и Azure.

Хакеры использовали 4837 похищенных аккаунтов, чтобы проникнуть в 61 764 репозитория. Как минимум в 1806 им удалось украсть секретные данные.

После воровства взломщики удаляли изменения и журналы запусков. Это нужно было для сокрытия следов преступления.

Под угрозой оказались не только разработчики, но и пользователи их программ. От действий хакеров пострадали авторы пакетов, которые распространяют через npm, PyPI и другие платформы.

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