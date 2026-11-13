Ведущий из Крыма рассказал о свадьбе за 6 млн рублей для 12 гостей

Свадебный ведущий Сергей Петыш вспомнил торжество в итальянском стиле: при 12 гостях команда насчитывала 64 человека, а расходы составили около 6 млн рублей, сообщает «Крымская газета» .

На празднике выступали оперные певцы, молодожены били тарелки, а оформление включало множество лимонов. Каждому гостю нарисовали персональный портрет.

На другой церемонии кольца вынес гусь Эдуард. Организаторы заранее провели репетицию и закрепили кольца на шее птицы. А пара, познакомившаяся в полной темноте в квест-комнате, обыграла свою историю в первом танце с проекциями рук.

Случались и неприятности: четыре-пять лет назад ливень затопил ресторан по колено к концу праздника. На другой свадьбе гость залил ноутбук диджея напитком — вечер продолжили с запасным.

«В среднем у меня бывает от 65 до 80 свадеб в год. Основной период — с мая по октябрь. Чуть менее востребован декабрь», — рассказал Петыш.

Его гонорар начинается от 100 тысяч рублей, включая работу диджея. По словам ведущего, 600–800 тысяч рублей может не хватить на торжество с учетом нарядов, колец, минимального декора, фото- и видеосъемки.

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