Петербург встретил первый снег без сбоев на магистралях

Метель не нарушила движение на магистралях Петербурга даже в часы пик. Дорожные службы заранее обработали проезжую часть и тротуары, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Дорожные службы подготовили основные маршруты к снегопаду по поручению председателя Комитета по благоустройству. Сотрудники предприятий следят за тротуарами, подходами к остановкам и социально значимым объектам.

«Сейчас на улицах работает 631 единица техники. Машины очищают проезжую часть щетками, собирают и вывозят мусор и смет, а при необходимости распределяют противогололедные материалы. Там, где крупной технике не пройти, за чистотой следят сотрудники дорожных учреждений, подведомственных Комитету по благоустройству. В ручной уборке задействованы 940 человек», — рассказали в Смольном.

За минувшие сутки службы вывезли на утилизацию почти 200 кубометров мусора и 185 тонн смета. Массовый вывоз снега пока не требуется: на еще теплом асфальте он почти сразу тает, а вода уходит в ливневую канализацию.

В зеленых зонах снег уже покрыл газоны и кустарники. Мастера садово-парковых предприятий следят за площадками, малыми архитектурными формами, аллеями и дорожками. По данным Жилищного комитета, внутриквартальные территории убирают около 4,4 тысячи дворников и 960 единиц техники.

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