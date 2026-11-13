В Черногории связали задержание команды «Рыбаря» с возможной прослушкой

Депутат парламента Черногории Милан Кнежевич предположил, что спецслужба узнала о местонахождении команды Михаила Звинчука через прослушку священника, сообщает RT .

Кнежевич выступил 12 ноября на заседании с участием главы МВД Данила Шарановича. RT получил стенограмму. Депутат спросил, какое преступление совершили администратор канала «Рыбарь» Михаил Звинчук и его коллеги, задержанные 9 октября, и почему у них без обвинений взяли отпечатки пальцев, образцы ДНК и изъяли технику.

По версии депутата, Агентство национальной безопасности могло прослушивать секретаря Черногорско-Приморской митрополии, протоиерея Сербской православной церкви Остою Кнежевича. Команда собиралась с ним встретиться. Парламентарий связал действия спецслужбы с сообщением, которое россияне отправили священнику в ночь на 8 октября.

Кнежевич заявил, что россияне въехали легально и открыто находились в районе Которского залива. По его словам, при задержании им угрожали, требовали подписать ложные протоколы, не предоставили переводчика и связи с консульством.

Шаранович отказался обсуждать версии депутата и заявил, что «парламент — не место, где можно говорить о деталях активного полицейско-прокурорского расследования».

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