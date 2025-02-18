Россия пригласила США в совместные проекты на переговорах в Эр-Рияде

Дмитриев на переговорах в Эр-Рияде пригласил США к совместной работе в Арктике

России и США следует заняться совместными проектами, в том числе в Арктике, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Он добавил, что прогресс в контактах между Москвой и Вашингтоном возможен в ближайшие 2-3 месяца, сообщает ТАСС .

Глава Российского фонда прямых инвестиций добавил, что РФ и США сейчас только приступают к диалогу о санкциях. В этом вопросе, по словам Дмитриева, важно признать, что рестрикции нанесли больше вреда для Вашингтона, а не для Москвы.

Российский переговорщик обратил внимание, что администрация экс-президента США Джозефа Байдена не хотела понимать вопросы, заботящие Москву. Сейчас, после возвращения Дональда Трампа в Овальный кабинет, Белый дом готов «выслушать и понять позицию» российского руководства, отметил Дмитриев.

Переговоры РФ — США проходят 18 февраля в столице Саудовской Аравии. Ожидается, что главной темой контактов станет восстановление двухстороннего взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.