Евросоюз решил не ограничивать выдачу шенгенских виз россиянам

Европейская комиссия (ЕК) не предложила ввести ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам России в рамках 19-го пакета санкций, сообщает «Интерфакс» .

Об этом в видеообращении заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В пятницу ЕК приняла 19-й пакет антироссийских санкций. Так, вводится полный запрет на сделки с нефтяными компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть». Кроме того, европейские рестрикции введут еще против 118 судов, которые подозревают в транспортировке российской нефти.

