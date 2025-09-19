Евросоюз решил не ограничивать выдачу шенгенских виз россиянам
Фото - © Мария Сергеева / Фотобанк Лори
Европейская комиссия (ЕК) не предложила ввести ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам России в рамках 19-го пакета санкций, сообщает «Интерфакс».
Об этом в видеообращении заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В пятницу ЕК приняла 19-й пакет антироссийских санкций. Так, вводится полный запрет на сделки с нефтяными компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть». Кроме того, европейские рестрикции введут еще против 118 судов, которые подозревают в транспортировке российской нефти.
