Еврокомиссия приняла 19-й пакет санкций против России

Официальный представитель Европейской комиссии Паула Пинью заявила, что был принят 19-й пакет антироссийских санкций, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание The Guardian.

«Европейская комиссия приняла новый пакет санкций против России», — сказала Пинью.

Она добавила, что в пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евродипломатии Кая Каллас представят детали очередного пакета санкций против РФ.

12 сентября Евросоюз сделал официальное заявление о продлении санкций против России еще на полгода. Все ранее введенные ограничения против более чем 2,5 тыс. лиц и организаций будут актуальными до 15 марта 2026 года включительно.