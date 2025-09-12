Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на полгода

12 сентября Евросоюз сделал официальное заявление о продлении санкций против России еще на полгода, сообщает ТАСС .

Согласно заявлению ЕС, все ранее введенные против России ограничения будут актуальными до 15 марта 2026 года включительно.

Соответствующее решение приняли на совете, который состоялся 12 сентября. Ограничения по-прежнему будут касаться более чем 2,5 тыс. лиц и организаций.

Ранее сообщалось, что Евросоюз разрабатывает 19-й по счету пакет санкций, который может повлиять в том числе на выдачу туристических виз для российских граждан.

Также издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюзу удалось убедить американского президента Дональда Трампа поддержать введение новых санкций против России. Трамп ранее неоднократно заявлял, что не хочет оказывать давление на Москву, так как видит шанс на мирное урегулирование конфликта.

