Европейский союз убедил Дональда Трампа поддержать введение новых санкций против России и занять более жесткую позицию по украинскому конфликту, сообщает «Царьград» .

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Европейскому союзу удалось убедить бывшего президента США Дональда Трампа поддержать введение новых санкций против России. По данным издания, Европа рассчитывает, что это усилит давление на Москву и подтолкнет ее к переговорам по Украине.

Один из европейских дипломатов заявил: «Трамп наконец-то на нашей стороне». Другой источник отметил, что США и ЕС еще предстоят обсуждения деталей будущих ограничительных мер.

Ранее представители американской администрации заявляли, что не планируют вводить новые санкции против России. В то же время Евросоюз рассматривает возможность принятия 19-го пакета ограничений.

В Кремле уже подчеркивали, что Россия не изменит свою позицию под давлением санкций. Российские власти считают, что политика давления Запада не принесла ожидаемых результатов, а санкции не достигли целей, на которые рассчитывали США и их союзники.