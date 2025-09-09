сегодня в 16:55

Россиянам могут ужесточить выдачу туристической визы в рамках 19 пакета санкций

Европейская комиссия готовит 19-й пакет санкций в отношении России. В его рамках россиянам могут ужесточить выдачу туристических виз, сообщает ТАСС со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

Также глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что новый пакет санкций может ограничить передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской визы. По предварительным данным, страны Евросоюза рассмотрят новые ограничительные меры против РФ 12 сентября.

В России отреагировали на возможное введение новых санкций. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страна примет ответные меры, если дипломатам запретят свободу передвижения.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что объединение БРИКС могло бы создать механизм по противодействию западным санкциям в целях поддержки членов организации. Инструмент поможет поддерживать членов организации в условиях санкций и развивать их экономику.