сегодня в 17:48

Объединение БРИКС могло бы создать механизм по противодействию западным санкциям в целях поддержки членов организации. Такую идею предложил президент Ирана Масуд Пезешкиан, сообщает РИА Новости .

По его словам, Запад вводит против некоторых стран-членов БРИКС односторонние незаконные санкции. Пезешкиан предложил разработать общий механизм, чтобы бороться с этими ограничениями.

Он заявил, что инструмент поможет поддерживать членов организации в условиях санкций и развивать их экономику. Президент Ирана отметил, что благодаря механизму государства смогут избежать «несправедливого политического давления».

Ранее Пезешкиан пообещал избавиться от преград для договоренностей Ирана с Россией. Дело находится у политика на контроле.