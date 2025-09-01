Пезешкиан пообещал избавиться от преград для договоренностей Ирана с Россией

Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время саммита с российским коллегой Владимиром Путиным сказал, что приложит усилия для устранения преград для выполнения договоренностей, которых добились Москва и Тегеран. Дело находится у политика на контроле, сообщает РИА Новости .

Пезешкиан пообещал приложить усилия, чтобы избавиться от препятствий на пути выполнения договоренностей.

Путин и Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран 17 января. В Кремле отмечали, что, благодаря документу, двухсторонние связи между странами вышли на другой уровень.

Ранее министр сельского хозяйства Ирана Голам-Реза Нури-Зэзельдже сказал, что Тегеран ожидает роста объема торговли с РФ в области сельского хозяйства к 2026 году в два раза. Он должен дойти до трех млрд долларов.