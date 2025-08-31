сегодня в 14:28

Иран ожидает увеличения объема сделок с Россией в сфере сельского хозяйства

Иран ожидает, что объем торговли с Россией в сфере сельского хозяйства к 2026 году вырастет вдвое и достигнет 3 миллиардов долларов. Соответствующее мнение высказал министр сельского хозяйства Ирана Голам-Реза Нури-Гэзельдже, пишет РИА Новости .

По словам иранского министра сельского хозяйства, в 2024 году товарооборот между странами составил около 1,2 миллиарда долларов.

По его оценкам, до конца 2025 года объем сделок вырастет как минимум на 30–35%.

Министр выразил надежду, что к 2026 году этот показатель достигнет 3 миллиардов долларов.