Запрет на сделки с российскими нефтегигантами: подробности 19 пакета санкций ЕС

сегодня в 15:13

ЕК: сделки с «Роснефтью» и «Газпромнефтью» запретят в рамках 19 пакета санкций

Евросоюз в рамках 19-пакета антироссийских санкций вводит полный запрет на сделки с нефтяными компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть», заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, европейские рестрикции введут еще против 118 судов, которые подозревают в транспортировке российского черного золота, сообщает РИА Новости .

«Все транзакции с крупными энергетическими компаниями „Роснефть“ и „Газпромнефть“ теперь будут полностью запрещены», — сообщила фон дер Ляйен в видеообращении.

Еврокомиссия также предлагает наложить санкции на 45 компаний, которые считают помогающими российскому правительству. Кроме того, под санкции могут попасть российские и иностранные банки.

Еврокомиссия уже приняла новый, 19-й пакет антироссийских санкций, сообщало издание The Guardian со ссылкой на официального представителя ЕК Паулу Пинью. Ожидалось, что подробности нового санкционного пакета озвучат сегодня, 19 сентября.

