Запрет на сделки с российскими нефтегигантами: подробности 19 пакета санкций ЕС
Фото - © Вячеслав Палес / Фотобанк Лори
Евросоюз в рамках 19-пакета антироссийских санкций вводит полный запрет на сделки с нефтяными компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть», заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, европейские рестрикции введут еще против 118 судов, которые подозревают в транспортировке российского черного золота, сообщает РИА Новости.
«Все транзакции с крупными энергетическими компаниями „Роснефть“ и „Газпромнефть“ теперь будут полностью запрещены», — сообщила фон дер Ляйен в видеообращении.
Еврокомиссия также предлагает наложить санкции на 45 компаний, которые считают помогающими российскому правительству. Кроме того, под санкции могут попасть российские и иностранные банки.
Еврокомиссия уже приняла новый, 19-й пакет антироссийских санкций, сообщало издание The Guardian со ссылкой на официального представителя ЕК Паулу Пинью. Ожидалось, что подробности нового санкционного пакета озвучат сегодня, 19 сентября.
