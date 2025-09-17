Как получить шенген в 5 популярных стран Европы в 2025 году: документы, сроки, стоимость
В материале РИАМО рассказываем о необходимых документах и стоимости визового сбора для поездки в популярные туристические страны: Германию, Испанию, Грецию, Францию и Италию.
Как получить визу в Испанию осенью 2025 года
Для получения туристической визы в Испанию в 2025 году россиянину потребуется:
- Анкета на получение визы.
- Две цветные фотографии 3,5 х 4,5 см, сделанные в течение последних шести месяцев.
- Загранпаспорт, действительный минимум в течение трех месяцев после предполагаемой даты выезда из Шенгенской зоны, содержащий как минимум две чистые страницы и не старше десяти лет.
- Копия всех страниц загранпаспорта (даже пустых).
- Оригиналы других действующих и аннулированных загранпаспортов + копии всех страниц (даже пустых).
- Копии всех страниц общегражданского паспорта (даже пустых).
- Подтверждение размещения на весь период пребывания (бронь гостиницы/копия контракта аренды квартиры или дома).
- Полис медицинского страхования со страховым покрытием не менее 30.000 евро.
- Бронь авиабилетов туда и обратно.
- Экономические гарантии: оригинал справки с места работы либо копия свидетельства о регистрации предприятия, копия ИНН.
- Для безработных заявителей – справка, подтверждающая акт гражданского состояния, права на владение недвижимостью и т. п.
- Выписка ПФРФ о трудовой деятельности за последние 10 лет.
- Финансовые гарантии: €118 на человека за каждый день пребывания (минимум 1 065 евро на поездку за человека). Оригинал выписки с банковского счета (на бланке банка), сведения о движении денежных средств за последние три месяца на указанном счете.
Заявка на визу должна быть подана не менее чем за 15 дней до поездки. Стоимость визы в Испанию – от 3262 рублей, плюс сервисный сбор 1370 рублей за обработку документов.
Как получить визу в Германию осенью 2025 года
Для получения туристической визы в Германию в 2025 году россиянину потребуется:
- Заграничный паспорт + ксерокопия всех страниц.
- Одно биометрическое фото 3,5 х 4,5 см.
- Копия внутреннего общегражданского паспорта.
- Заполненная анкета.
- Выкупленные авиабилеты или билеты иного транспортного средства (либо маршрутный лист при поездке на личном автомобиле).
- Доказательство проживания в отеле или пансионе.
- Экономические гарантии: справка с места работы на официальном бланке (должность, оклад, отпуск), копия пенсионного удостоверения либо справка из учебного заведения.
- Финансовые гарантии — справка из банка (минимум 720 евро на счете).
- Доказательства готовности туриста вернуться в Российскую Федерацию (свидетельство о собственности на недвижимость, свидетельство о рождении детей или заключении брака, иной документ).
- Визовый сбор, в соответствии с категориями, указанными в соглашениях визового режима с Россией.
Стандартный срок рассмотрения документов Консульством Германии от 4 до 8 дней, стоимость визы – от 35 евро.
Как получить визу во Францию осенью 2025 года
Для получения туристической визы во Францию в 2025 году россиянину потребуется:
- Анкета на получение визы, для заполнения нужно создать и подтвердить учетную запись.
- Две фотографии 3х4 см.
- Загранпаспорт, выданный менее 10 лет назад, содержащий не менее двух чистых страниц, со сроком действия не менее чем на 3 месяца позже даты выезда из Шенгенской зоны.
- Копии всех страниц загранпаспорта, содержащие визы, въездные и выездные штампы или любые другие надписи.
- Детализированное описание планируемого путешествия или подтверждение маршрута (документ, подтверждающий бронирование тура или любой другой документ с описанием программы поездки, например, бронь билета туда-обратно).
- Справка с работы (с указанием адреса/телефона/зарплаты заявителя/имя работодателя).
- Финансовое обеспечение, выписка с банковского счета, справка о доходах физического лица 2-НДФЛ.
- Подтверждение проживания: бронь отеля на имя заявителя, договор аренды или документ о праве собственности или подтверждение проживания туроператором на официальном бланке.
- Действующий и отвечающий необходимым требованиям страховой полис, покрывающий даты первой планируемой поездки.
Обычно краткосрочная виза выдается не позднее чем за 15 дней до предполагаемой поездки
Консульский сбор (административные расходы, связанные с рассмотрением запроса) составляет 90 евро за краткосрочную визу и 99 евро за долгосрочную визу.
Как получить визу в Италию осенью 2025 года
Для получения туристической визы в Италию в 2025 году россиянину потребуется:
- Анкета установленного образца для получения визы.
- Фотография, сделанная не ранее чем за 6 месяцев до подачи заявления (3х4 или 3.5x4.5 см, изображение лица должно занимать примерно 70–80 процентов всей фотографии).
- Загранпаспорт, превышающий срок действия запрашиваемой визы как минимум на 3 месяца.
- Копии действующего/-их загранпаспорта/-ов, а также аннулированных и/или с истекшим сроком действия (страницы с личными данными и все страницы, содержащие штампы, отметки и визы).
- Подтверждение занятости: сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за последние 10 лет. Документ должен быть сопровожден цифровой подписью.
- Оригинал справки с места работы на фирменном бланке предприятия с указанием телефона и адреса организации, должности, даты приема на работу, ежемесячного оклада заявителя, сведений о зарплате за последние 6 месяцев. В справке обязательно указывается дата выдачи. Справка действительна в течение месяца, начиная с даты подписания.
- Финансовая гарантия: оригинал личной выписки о состоянии счета заявителя с остатком и транзакциями как минимум за последние 3 месяца. Выписка со счета действительна не более 1 месяца.
- Подтверждение проживания: бронь отеля с указанием названия, адреса и телефона гостиницы, срока пребывания, именем и фамилией каждого заявителя, номера и кода бронирования. Если планируется проживание в нескольких отелях, то необходимо предоставить бронь каждого отеля на весь период.
- Билет или бронь билета туда и обратно: билеты на самолет (поезд, автобус) – оригиналы + ксерокопия, либо подтверждение об их бронировании.
- Медицинская страховка для стран Шенгена.
- Квитанция об оплате консульского сбора.
- Паспорт гражданина РФ (оригинал + копия страницы с личными данными и фотографией заявителя и страницы с регистрацией).
Срок рассмотрения документов и вынесения решения в среднем составляет 15 дней. Консульский сбор за обработку заявления и выдачу визы – от 90 евро.
Как получить визу в Грецию осенью 2025 года
Для получения туристической визы в Грецию в 2025 году россиянину потребуется:
- Анкета для получения визы.
- Две актуальных фотографии на паспорт, цветные, 3,5 х 4 см, на белом фоне.
- Паспорт со сроком действия не менее трех месяцев после даты возвращения в Россию, имеющий не менее двух свободных страниц для визы, выданный не ранее, чем десять (10) лет назад.
- Одна копия первой страницы и по одной копии всех заполненных страниц (визы и штампы, даже если они плохо различимы).
- Оригинал общегражданского паспорта и ксерокопии всех заполненных страниц.
- Медицинская страховка, минимальная сумма 30,000 евро, медицинские расходы и возвращение на родину включены.
- Все необходимые документы, подтверждающие цель поездки: бронь отеля, билеты туда и обратно.
Как правило, после подачи заявления решение принимается консульством в течение 15 календарных дней. Стоимость консульского сбора (административные расходы, связанные с рассмотрением запроса) за визу в Грецию – 90 евро.