Как получить шенген в 5 популярных стран Европы в 2025 году: документы, сроки, стоимость

Для получения туристической визы в Италию в 2025 году россиянину потребуется:

Анкета установленного образца для получения визы.

Фотография, сделанная не ранее чем за 6 месяцев до подачи заявления (3х4 или 3.5x4.5 см, изображение лица должно занимать примерно 70–80 процентов всей фотографии).

Загранпаспорт, превышающий срок действия запрашиваемой визы как минимум на 3 месяца.

Копии действующего/-их загранпаспорта/-ов, а также аннулированных и/или с истекшим сроком действия (страницы с личными данными и все страницы, содержащие штампы, отметки и визы).

Подтверждение занятости: сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за последние 10 лет. Документ должен быть сопровожден цифровой подписью.

Оригинал справки с места работы на фирменном бланке предприятия с указанием телефона и адреса организации, должности, даты приема на работу, ежемесячного оклада заявителя, сведений о зарплате за последние 6 месяцев. В справке обязательно указывается дата выдачи. Справка действительна в течение месяца, начиная с даты подписания.

Финансовая гарантия: оригинал личной выписки о состоянии счета заявителя с остатком и транзакциями как минимум за последние 3 месяца. Выписка со счета действительна не более 1 месяца.

Подтверждение проживания: бронь отеля с указанием названия, адреса и телефона гостиницы, срока пребывания, именем и фамилией каждого заявителя, номера и кода бронирования. Если планируется проживание в нескольких отелях, то необходимо предоставить бронь каждого отеля на весь период.

Билет или бронь билета туда и обратно: билеты на самолет (поезд, автобус) – оригиналы + ксерокопия, либо подтверждение об их бронировании.

Медицинская страховка для стран Шенгена.

Квитанция об оплате консульского сбора.