сегодня в 23:53

В Гонконге кабан напал на людей в жилом квартале

Дикий кабан напал на людей в метро и жилом комплексе Гонконга. В результате пострадали четыре человека, в том числе две пожилые женщины, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету South China Morning Post.

«Три человека получили травмы ног в результате нападения дикого кабана, который бродил по вестибюлю станции метро и на территории жилого района, еще одна женщина пострадала от укуса животного», — говорится в сообщении.

Жертвами нападения стали 68-летняя женщина, которую укусило животное, а также двое мужчин и одна женщина в возрасте от 45 до 87 лет Пострадавших госпитализировали.

Ранее трех упитанных кабанов заметили на обочине дороги в Жуковском. Очевидцы сняли неожиданную встречу на видео.

