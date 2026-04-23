Жасмин и Илан Шор направят 250 млн рублей пострадавшим в Дагестане

сегодня в 13:36

Жасмин и ее муж направят деньги на жилье жителям Дагестана после наводнения

Певица Жасмин и ее муж Илан Шор выделят 250 млн рублей на новое жилье и восстановление домов в Дагестане после сильного наводнения, сообщает RT .

Средства пойдут на приобретение нового жилья и восстановление поврежденных домов. В первую очередь помощь получат пенсионеры, малообеспеченные и многодетные семьи.

«Очень хочется, чтобы дома моих земляков как можно скорее снова наполнились жизнью, теплом и светом», — написала певица в Telegram-канале.

Жасмин также напомнила слова президента России Владимира Путина о том, что жилье должно восстанавливаться без лишнего формализма.

RT оказывает адресную помощь пострадавшим от паводков в регионе. Телеканал работает на месте, взаимодействует с жителями и передает информацию певице.

Ранее RT и Жасмин помогли женщине с двумя детьми и пожилой матерью, лишившейся дома после наводнения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.