В Москве на ParkSeason Expo 2026 представили проекты девелоперов

сегодня в 16:43

На форуме ParkSeason Expo 2026 в Москве девелоперы представили новые проекты, а участники пленарной сессии обсудили развитие комфортной городской среды, сообщает 360.ru .

Международный форум прошел в выставочном комплексе «Тимирязев Центр». В пленарной дискуссии участвовали замминистра строительства Алексей Ересько, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин и эксперты из стран БРИКС.

«Современный девелопмент выходит далеко за рамки строительства. Он становится инструментом реализации национальных целей развития — от укрепления здоровья нации и повышения рождаемости до формирования комфортной среды и роста производительности труда», — отметил сооснователь и совладелец «Группы Родина» Владимир Щекин.

Он представил квартал здоровой жизни «Союз» с инфраструктурой для 20 видов спорта на площади семь гектаров, а также семейный кластер «Родина Парк».

По словам бизнесмена, посещаемость спортивных секций выросла на 22%, а траты на алкоголь снижаются. Щекин подчеркнул, что городская среда влияет на здоровье, продуктивность и социальное поведение.

«Чем ближе жителям спорт и культура, тем выше качество жизни и ниже нагрузка на систему здравоохранения», — заключил Щекин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.