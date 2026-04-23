Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что визит принца Гарри в Киев связан с борьбой за британский престол на фоне болезни короля Карла III, сообщает NEWS.ru .

Принц Гарри использует события на Украине для укрепления собственных позиций в борьбе за корону, выразил мнение политолог. По его словам, политическая активность сына Карла III связана с тяжелым состоянием здоровья монарха.

«У действующего короля Великобритании (ред. — Карла III) онкологическое заболевание. Поэтому в данной ситуации естественно, что британская корона ищет преемников, чтобы дальше продолжить свое существование. Во внешней политике Лондон до сих пор имеет агрессивные свойства, позволяющие им руководить киевским режимом, учитывая, что США ушли полностью с головой на Ближний Восток и раскол внутри НАТО очевиден. Поэтому приезд принца Гарри в Киев означает не только его возвращение в большую геополитику, но и возможность включиться в гонку за британский трон», — пояснил Самонкин.

Политолог добавил, что президент Украины Владимир Зеленский, по его мнению, рассчитывает затянуть конфликт с Россией до возвращения демократов в Белый дом. На этом фоне Киев стремится стабилизировать ситуацию на фронте и продолжать боевые действия за счет поставок вооружения из Великобритании.

Ранее сообщалось, что принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом. До этого Украину в 2024 году посещала герцогиня Эдинбургская Софи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.