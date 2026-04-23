Стартап R3 Bio привлек миллионы на клонирование людей

Ученый Слотвицкий: жизнь до 200 лет грозит новыми болезнями

Калифорнийская компания R3 Bio получила несколько миллионов долларов на проект по клонированию людей без мозга для последующей трансплантации органов. Идея вызвала резкую критику ученых, сообщает kp.ru .

По данным Массачусетского технологического института, стартап R3 Bio планирует выращивать человеческие клоны без развития головного мозга, чтобы использовать их органы для пересадки. Проект уже поддержали трое инвесторов, включая миллиардера Тима Дрейпера.

Предполагается, что генетическая идентичность донора и «копии» снизит риск отторжения. Для этого эмбрионам намерены искусственно вызывать гидранэнцефалию — аномалию, при которой отсутствуют полушария мозга. В перспективе обсуждается вынашивание эмбрионов суррогатными матерями и дальнейшее «разведение» клонов.

Доцент Центра образовательных программ Физтех-школы биологической и медицинской физики Валерия Цвелая заявила: «Ужасный какой-то стартап, если честно».

По ее словам, даже однояйцевые близнецы не полностью совместимы для трансплантации, а надежного способа обмануть иммунитет не существует.

Старший научный сотрудник лаборатории экспериментальной и клеточной медицины МФТИ Михаил Слотвицкий отметил, что продление жизни до 150–200 лет может привести к новым формам нейродегенеративных заболеваний с непредсказуемым исходом.

В России с 2002 года действует закон о временном запрете клонирования человека.

