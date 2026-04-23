Ассоциация адвокатов заявила о готовности защищать Соловьева в суде против Бони
Руководитель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Архипова заявила о готовности бесплатно представлять Владимира Соловьева в суде по иску Виктории Бони, сообщает NEWS.ru.
Она отметила, что организация готова предоставить телеведущему всю необходимую юридическую помощь. По ее словам, позиция журналиста полностью поддерживается ассоциацией.
«Ассоциация предоставит всю необходимую помощь и защитников для представления Владимира Соловьева в суде, обеспечим подготовку возражений и необходимых ходатайств. Мы считаем, что Владимир Соловьев абсолютно прав», — заявила Архипова.
Конфликт возник после того, как Соловьев назвал Боню «шалавой» из‑за ее обращения к президенту России Владимиру Путину. Журналист также потребовал признать блогера иноагентом. В ответ Боня записала видеообращение и заявила о подготовке иска к телеведущему.
Ксения Собчак сообщила, что обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить высказывания Соловьева на предмет оскорблений.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что его удивило 18-минутное обращение Бони к президенту. По его словам, поднятые ею вопросы позже обсуждались в Госдуме.
