Ассоциация адвокатов заявила о готовности защищать Соловьева в суде против Бони

Руководитель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Архипова заявила о готовности бесплатно представлять Владимира Соловьева в суде по иску Виктории Бони, сообщает NEWS.ru .

Она отметила, что организация готова предоставить телеведущему всю необходимую юридическую помощь. По ее словам, позиция журналиста полностью поддерживается ассоциацией.

«Ассоциация предоставит всю необходимую помощь и защитников для представления Владимира Соловьева в суде, обеспечим подготовку возражений и необходимых ходатайств. Мы считаем, что Владимир Соловьев абсолютно прав», — заявила Архипова.

Конфликт возник после того, как Соловьев назвал Боню «шалавой» из‑за ее обращения к президенту России Владимиру Путину. Журналист также потребовал признать блогера иноагентом. В ответ Боня записала видеообращение и заявила о подготовке иска к телеведущему.

Ксения Собчак сообщила, что обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить высказывания Соловьева на предмет оскорблений.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что его удивило 18-минутное обращение Бони к президенту. По его словам, поднятые ею вопросы позже обсуждались в Госдуме.

