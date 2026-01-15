Видео: семейство упитанных кабанов чинно прогулялось по обочине в Подмосковье

сегодня в 10:57

Кабанье семейство прогулялось по обочине дороги в Жуковском и попало на видео

Трех упитанных кабанов заметили на обочине дороги в Жуковском. Очевидцы сняли неожиданную встречу на видео, сообщает «Москва с огоньком» .

На кадрах видно, как животные неторопливо шагают по обочине, не обращая никакого внимания на проезжающие мимо автомобили.

Некоторые водители вставали на аварийку, чтобы запечатлеть разгуливающее семейство.

Ранее в Казахстане дикий кабан дерзко обокрал рыбаков — утащил их улов. Мужчины бросились в погоню за шустрым воришкой.

