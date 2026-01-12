Дерзкое ограбление: кабан утащил улов у рыбаков в Казахстане и попал на видео

В Казахстане дикий кабан дерзко обокрал рыбаков, которые бросились в погоню за шустрым воришкой, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как хряк бесцеремонно хватает чужой улов и попытался скрыться. Рыбаки бросились за кабаном в погоню, попутно запуская в него палки.

В итоге кабану удалось уйти от погони и насладиться сытным обедом.

Ранее лиса пыталась стащить сани с уловом у рыбака под Астаной. Сначала мужчина был удивлен и просто наблюдал за этой сценой, но потом попытался прогнать непрошеную гостью.

