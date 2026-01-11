Лиса пыталась стащить сани с рыбой под Астаной

Недалеко от Астаны развернулось необычное соревнование: рыбак и лиса тягались в перетягивании санок с рыбой. Лесная хищница не сдавалась и пыталась утащить в лес весь улов, сообщает РЕН ТВ .

«Такое вы видели? Рыбу утаскивает всю полностью! <…> Вот дает, я такое в первый раз вижу. Оборзела лиса, блин! Чуть всю рыбу нашу не утащила, блин», — сказал рыбак за кадром.

На опубликованных кадрах видно, что лиса пришла к рыбакам прямо на лед и заинтересовалась уловом. Воспользовавшись моментом, когда рыбак отвлекся, лиса ухватилась за сани, полные рыбы, и потащила их в направлении лесного массива.

Сначала мужчина был удивлен и просто наблюдал за этой сценой, но потом попытался прогнать непрошеную гостью. Однако лиса оказалась настойчивой и продолжила упорно тянуть сани в свою сторону. Угостил ли в итоге мужчина лису рыбой, неизвестно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.