сегодня в 22:59

В районе взрыва в московской квартире перекрыли движение транспорта

Вечером 27 февраля в Москве в одной из квартир на улице Кадырова прогремел взрыв. На месте происшествия работают оперативные службы, для их удобства компетентные органы временно ограничили проезд транспорту, сообщили в столичном Дептрансе .

«Движение по ул. Кадырова на участке от 4 до 8 дома перекрыто на время работы экстренных служб», — говорится в сообщении.

Автомобилистов просят учитывать информацию и выбирать альтернативные пути для движения. Проезд по улице Кадырова возобновят после того, как оперативные службы закончат работу на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир мог взорваться газовый баллон, который используют при ремонте для натяжных потолков. Сама многоэтажка не газифицирована.

Предварительно известно, что при взрыве травмы получили отец и дочь, которые находились в квартире. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В Сети также появилось видео с последствиями взрыва.

