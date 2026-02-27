сегодня в 23:59

В Белгородской области мужчина пострадал в результате атаки ВСУ на автомобиль

Мужчина пострадал в результате атаки ВСУ на легковой автомобиль в поселке Дубовое Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения шеи и ноги.

«В поселке Дубовое Белгородского округа БПЛА нанес удар по легковому автомобилю», — сообщил Гладков в канале на платформе Max.

Ранее ВСУ обстреляли объекты энергетики Белгородской области. В результате почти 60 тысяч остались без электричества.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.