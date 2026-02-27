В Белгородской области мужчина пострадал в результате атаки ВСУ на автомобиль
Мужчина пострадал в результате атаки ВСУ на легковой автомобиль в поселке Дубовое Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения шеи и ноги.
«В поселке Дубовое Белгородского округа БПЛА нанес удар по легковому автомобилю», — сообщил Гладков в канале на платформе Max.
Ранее ВСУ обстреляли объекты энергетики Белгородской области. В результате почти 60 тысяч остались без электричества.
