Произошел обстрел: почти 60 тысяч человек остались без электричества в Белгороде

В Белгороде почти 60 тысяч человек остались без электричества из-за обстрела

В Белгороде почти 60 тысяч человек вынуждены сидеть без электричества, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Это произошло из-за очередного массированного ракетного обстрела объектов энергетики. При этом детсады и школы работают штатно. Все переведены на резервные источники питания.

По словам губернатора, на предстоящем заседании оперативного штаба ему доложат о ходе восстановительных работ и сроках возобновления подачи электроэнергии.

«К сожалению, говорил об этом много раз, повторюсь еще, полностью перевести на резервную генерацию Белгородскую агломерацию физически невозможно, несмотря на то, что мы сконцентрировали на территории Белгородской области огромный запас резервной генерации и продолжаем это делать», — рассказал Гладков в Telegram-канале.

Однако, как уточнил губернатор, предпринимаются необходимые действия, чтобы вернуть электроэнергию, тепло, воду в дома жителей.

