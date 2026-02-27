В Калининграде задержана регионального министра по молодежной политике
Правоохранительные органы задержали министра по молодежной политике Калининградской области Анну Мусевич, пишет ТАСС.
«Была задержана министр по молодежной политике Анна Мусевич. Правительство Калининградской области оказывает полное содействие правоохранительным органам», — сообщили в региональном правительстве.
Отмечается, что исполнение обязанностей министра возложено на Анну Высоцкую.
