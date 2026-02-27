сегодня в 23:00

В Калининграде задержана регионального министра по молодежной политике

«Была задержана министр по молодежной политике Анна Мусевич. Правительство Калининградской области оказывает полное содействие правоохранительным органам», — сообщили в региональном правительстве.

Отмечается, что исполнение обязанностей министра возложено на Анну Высоцкую.

Ранее прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против экс-главы Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья Дмитрия Акулова, его жены Ольги Акуловой и их предполагаемых пособников.

