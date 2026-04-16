Врач рассказала, как по-настоящему готовят полезный фастфуд

Замена булки, соусов и способа приготовления действительно снижает калорийность и делает перекус более сбалансированным, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Блюда, которые позиционируются как полезный фастфуд, обычно отличаются от классических альтернатив рядом технических решений. Вместо пшеничной булочки используется цельнозерновая или безглютеновая, вместо жарки во фритюре — запекание или приготовление на гриле», – рассказала Кашух.

Она добавила, что жирные соусы на основе майонеза заменяют на йогуртовые или овощные.

«Также добавляют больше зелени и свежих овощей, иногда вместо картофеля используют киноа или нут. Это действительно делает перекус более сбалансированным по составу и снижает его калорийность», – отметила врач.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.