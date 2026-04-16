Не только лицо: мужчины часто оперируют грудь – хирург

Операции по коррекции гинекомастии остаются частым запросом у мужчин, которых смущает увеличенная грудь, сообщил РИАМО пластический хирург, член комитета по здравоохранению ОП ЕАЭС Олег Снигирь.

«Гинекомастия (доброкачественное увеличение молочных желез у мужчин – ред.). Действительно, наличие какой-то объемной груди, особенно если человек активно занимается спортом, конечно, выглядит неэстетично и смущает пациентов. Мы часто сталкиваемся с обращениями по поводу удаления гинекомастии и приведения груди к физиологичному виду», – сказал Снигирь.

Он пояснил, что такие проблемы бывают у пациентов, у которых гинекомастия формируется после когда-то набранного большого веса и последующего похудения — так называемая ложная гинекомастия, когда основной объем ткани составляет жировая ткань.

«Истинная гинекомастия может появляться у мужчин, которые применяют препараты для набора мышечной массы. Это влияет на физиологию и может спровоцировать рост груди. Несмотря на различия, анатомически и функционально мужчины и женщины внутри вида во многом похожи. Поэтому, например, у женщин может усиливаться рост волос на лице, а у мужчин — формироваться полноценная грудь по женскому типу», – рассказал хирург.

Снигирь отметил, что такие операции помогают вернуть человеку уверенность и ощущение гармонии.

«Факт, что мужчины чаще задумываются об омоложении. Для этого существует широкий спектр процедур: эндоскопический лифтинг, круговая подтяжка лица, а также работа с телом — липомоделирование, формирование более спортивного силуэта», – заключил специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.