Бывшего главу Сергиева Посада и его супругу планируют судить по статьям УК РФ

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против экс-главы Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья Дмитрия Акулова, его жены Ольги Акуловой и их предполагаемых пособников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В зависимости от совершенных деяний фигурантов обвиняют по части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий»), части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере»), части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное группой либо в особо крупном размере») и части 5 статьи 33, части 4 статьи 159 («Пособничество в мошенничестве») Уголовного кодекса России.

По данным правоохранителей, с июля 2018 до августа 2024 года директор МБУ «МФЦ Сергиево-Посадского г. о.», предположительно, сговорившись с Акуловым, с помощью служебного положения устроила на работу в многофункциональный центр восемь человек. Они были номинальными работниками, обязанности не выполняли, но им выдавали зарплату. За время работы было совершено хищение не менее 18 млн рублей.

За это время Акулов за покровительство и попустительство по службе от директора МФЦ округа 600 тыс. рублей. Это 50% от всей взятки.

Также с мая 2022 до августа 2024 года Акулов, его жена и директор «МФЦ Сергиево-Посадского г. о.», предположительно, организовали подписание фиктивных договоров об оказании услуг между МБУ «МФЦ Сергиево-Посадского округа» и родственником обвиняемого. Так они, предположительно, похитили около одного млн рублей.

Уголовное дело отправили в суд. Там его рассмотрят по существу.

Экс-директора МФЦ округа до этого осудили на три года колонии общего режима. Также ее оштрафовали на 450 тыс. рублей. Еще ей запретили заниматься должности на госслужбе три года.

