сегодня в 23:19

В результате взрыва в жилом доме в Москве погибли два человека

В результате взрыва на юго-западе Москвы пострадали два человека, сообщает РИА Новости .

«Двое пострадавших, не от пожара», — сообщили в префектуре юго-западного административного округа столицы.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир мог взорваться газовый баллон, который используют при ремонте для натяжных потолков. Сама многоэтажка не газифицирована.

Предварительно известно, что при взрыве травмы получили отец и дочь, которые находились в квартире. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В Сети также появилось видео с последствиями взрыва.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.