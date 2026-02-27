В результате взрыва в жилом доме в Москве погибли два человека
В результате взрыва на юго-западе Москвы пострадали два человека, сообщает РИА Новости.
«Двое пострадавших, не от пожара», — сообщили в префектуре юго-западного административного округа столицы.
Ранее сообщалось, что в одной из квартир мог взорваться газовый баллон, который используют при ремонте для натяжных потолков. Сама многоэтажка не газифицирована.
Предварительно известно, что при взрыве травмы получили отец и дочь, которые находились в квартире. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В Сети также появилось видео с последствиями взрыва.
