Названа предварительная причина взрыва в многоквартирном доме в Москве

сегодня в 22:43

Баллон для натяжного потолка мог взорваться в квартире в Москве

Оперативные службы разбираются в обстоятельствах взрыва, который прогремел в одной из квартир на юго-западе Москвы. Предполагается, что взорваться мог газовый баллон, который используют для натяжных потолков, сообщает ТАСС .

Предварительно установлено, что травмы получил мужчина, который делал ремонт в квартире. Также была травмирована его дочь.

Взорваться мог баллон, который используют при монтаже натяжных потолков. Сама многоэтажка не газифицирована. Жильцов многоквартирного дома отправили в пункт временного пребывания, который оперативно организовали в ближайшей школе.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео с последствиями взрыва в квартире в Южном Бутово.

