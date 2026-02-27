«Что-то жесткое»: в Южном Бутове в одной из квартир прогремел взрыв

сегодня в 21:53

В Москве в многоквартирном доме в одной из квартир прогремел взрыв

В жилом доме на юге Москвы произошел мощный взрыв. В результате происшествия в ряде квартир выбило окна. Видео с последствиями случившегося опубликовал SHOT .

На опубликованных кадрах видно, что взрыв прогремел в одной из квартир на верхнем этаже в многоквартирном доме. Этажом выше и ниже квартиры, где случилось ЧП, горел свет.

«Пипец, взрыв в квартире. Непонятно, что это такое. Южное Бутово. Улица Кадырова. Не знаю, беспилотник или что-то там взорвалось. Что-то жесткое», — сказал автор видео.

Данных о жертвах или потерпевших на момент публикации заметки не поступало.

По словам очевидцев, взрыв привел к разрушению балконной конструкции и выбитым окнам. На месте заметны признаки открытого огня. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

