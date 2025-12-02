Путин: Россия не собирается воевать с Европой, но готова к обороне прямо сейчас

Россия не планирует вступать в войну с Европой, но если она нападет на страну, то россияне «готовы прямо сейчас», заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!». Слова главы государства приводит РИА Новости .

По словам Путина, если европейские страны начнут вооруженное противостояние с Россией, то может быстро произойти такой исход, что Москве «не с кем будет договариваться».

Президент также прокомментировал предложения Европы об урегулировании конфликта на Украине. По мнению Путина, условия, которые выдвигают в Брюсселе, являются абсолютно неприемлемыми для Москвы.

Глава государства также заявил, что Россия действует на Украине «хирургически», это «не война», но в случае нападения со стороны Европы все будет по-другому.

Тем временем Путин назвал срок освобождения населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области.

