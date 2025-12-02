Путин назвал срок взятия Купянска-Узлового

сегодня в 18:14

Путин анонсировал взятие Купянска-Узлового через несколько дней

Населенный пункт Купянск-Узловой в Харьковской области будет полностью освобожден российскими войсками через несколько дней, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!». В ходе пресс-конференции он добавил, что ВС РФ также контролируют левый и правый берег города Купянск, сообщает ТАСС .

Между тем российские войска освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что вечером 30 ноября Владимир Путин посетил один из пунктов управления СВО. Там верховный главнокомандующий заслушал доклады о взятии Красноармейска в Донецкой Народной Республике и Волчанска в Харьковской области.

