Песков: Путин заслушал доклад об освобождении Волчанска на пункте управления СВО

Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления специальной военной операцией (СВО), где заслушал доклады, в том числе об освобождении Волчанска. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

По словам Пескова, Путину доложили не только о ходе освобождении Волчанска, и об освобождении Красноармейска.

«Вечером 30 ноября верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. В ходе своей работы он заслушал доклады начальника Генштаба (Валерия — ред.) Герасимова, командующего войсками группировки „Центр“ (Валерия — ред.) Солодчука и командующего войсками группировки „Восток“ (Андрея — ред.) Иванаева», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, генерал армии Герасимов представил Путину доклад об освобождении Красноармейска в Донецкой Народной Республике и Волчанска, расположенного в Харьковской области. Также были доложены итоги наступления войск на других участках фронта.

Кроме того, Путину доложили, что началась операция по освобождению города Гуляйполе от присутствия Вооруженных сил Украины. В настоящее время там идут уличные бои.

