Путин оценил дефицит бюджета России

Уровень дефицита федерального бюджета России остается умеренным, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». На прошлой неделе глава государства подписал закон о бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, сообщает РИА Новости .

«Он (бюджет — ред.) сформирован в соответствии с бюджетными правилами, предполагает умеренный бюджетный дефицит», — рассказал Путин.

Президент также заявил, что годовая инфляция в России к концу декабря будет около 6% — это меньше, чем прогнозировалось правительством и Центробанком.

28 ноября Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на три года. Прогнозируемый общий объем доходов составляет 40 283,3 млрд рублей, расходов — 44 069,7 млрд руб., дефицит — 3786,4 млрд руб.

