Путин рассказал о годовой инфляции в России

Путин ожидает инфляцию около 6% к концу года

Годовая инфляция в России к концу декабря будет около 6% — это меньше, чем прогнозировалось, заявил президент Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!». Глава государства назвал снижение инфляции «важным достижением» 2025 года.

«Ожидается, что к концу декабря она (инфляция — ред.) будет около 6%, то есть ниже прогнозов правительства и Центрального банка. У нас сейчас специалисты начнут высчитывать по разным параметрам, но в целом это так и выглядит, как я и сказал», — заявил президент.

Ранее Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете до 2028 года.



Между тем министр финансов России Антон Силуанов выразил мнение, что россияне «не заметят» последствий увеличения налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%.

