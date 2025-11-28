сегодня в 23:00

Путин подписал закон о федеральном бюджете на три года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Документ опубликован на сайте официальных правовых актов.

Основные характеристики федерального бюджета на 2026 год определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в размере 235 067 млрд рублей и уровня инфляции, не превышающего 4%.

Прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета составляет 40 283,3 млрд рублей, расходов — 44 069,7 млрд рублей, дефицит запланирован в размере 3786,4 млрд рублей.

Ключевыми приоритетами бюджета указаны выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение национальных целей развития.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, вносящий корректировки в Налоговый кодекс РФ, касающиеся реализации ключевых аспектов налоговой политики. Этот закон изменяет правила уплаты НДС для предпринимателей на упрощенной (УСН) или патентной системе (ПСН).

