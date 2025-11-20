Налоговый закон из бюджетного пакета принят Госдумой в третьем чтении

Госдума приняла в третьем чтении закон, вносящий корректировки в Налоговый кодекс РФ, касающиеся реализации ключевых аспектов налоговой политики. Этот закон изменяет правила уплаты НДС для предпринимателей на упрощенной (УСН) или патентной системе (ПСН), сообщает ТАСС .

Закон устанавливает постепенное снижение предельного размера годовой выручки, после превышения которого предприниматели на УСН или ПСН должны будут платить НДС.

Поэтапное снижение

В первоначальной версии документа планировалось снизить этот порог с 60 млн рублей до 10 млн рублей с 2026 года. Однако в окончательной редакции снижение будет происходить поэтапно: до 20 млн рублей с 2026 года, до 15 млн рублей с 2027 года и до 10 млн рублей с 2028 года. Также расширен список расходов, которые могут учитывать плательщики УСН при расчете налоговой базы.

Вводится мораторий на привлечение к ответственности тех, кто впервые стал плательщиком НДС на УСН в 2026 году и допустил нарушения в этот период. С 1 января 2026 года общая ставка НДС составит 22%, но для некоторых товаров, таких как продукты питания, медикаменты, медицинские изделия и детские товары, сохранится ставка 10%.

Освобождены от НДС подакцизные напитки с сахаром, продаваемые общественными организациями инвалидов. Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира исключены из перечня товаров, облагаемых по ставке 10%. Сохраняется льгота по НДС при продаже прав на российское ПО, а организации радиоэлектронной промышленности смогут учитывать в доле профильных доходов не только поступления от продажи оборудования для производства электронной компонентной базы, но и доходы от услуг по проектированию и разработке такого оборудования для применения пониженных страховых взносов.

Налог для иноагентов

Ставка НДФЛ для иностранных агентов устанавливается в размере 30%. Для них отменяются налоговые льготы при продаже недвижимости вне зависимости от срока владения, при наследовании и получении подарков, даже от близких родственников. Семьи с детьми, признанными судом недееспособными, освобождаются от НДФЛ при продаже недвижимости, независимо от возраста детей. Также освобождены семьи, в которых ребенок родился после продажи жилья до 30 апреля следующего года. От НДФЛ освобождаются единовременные компенсации работникам сферы физической культуры и спорта, участвующим в программе «Земский тренер». Во втором чтении уравняли ставки НДФЛ для налоговых резидентов стран ЕАЭС со ставками для резидентов России: они будут облагаться по ставке от 13% до 22%, а не 30%.

Закон продлевает меры поддержки налогоплательщиков, действие которых заканчивается в 2025 году. Льготный порядок расчета налоговых пеней для организаций будет продлен до конца 2026 года. Учтены предложения бизнеса по совершенствованию законодательства о налогах и сборах, направленные на устранение проблем в правоприменении.

Об игорном бизнесе

Налог на игорный бизнес переходит из регионального в федеральный статус, повышаются фиксированные ставки на отдельные игровые объекты. Меняются правила налогообложения для букмекерских контор: вместо налога со ставок будет взиматься налог с разницы между ставками и выигрышами в размере 7% вместо 5%. Прибыль контролируемых иностранных компаний будет освобождаться от налогообложения в РФ, если в юрисдикции регистрации компании ставка налога на прибыль превышает 15%.

Что еще изменится

С 1 сентября 2026 года вводится технологический сбор за ввоз или производство определенных видов продукции, перечень и размеры которого утвердит правительство РФ. По оценкам, доходы в федеральный бюджет от этого сбора составят около 218 млрд рублей в 2026–2028 годах.

Продлевается действие норм, смягчающих последствия приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения. В частности, продолжат действовать положения Налогового кодекса, освобождающие от налогообложения или позволяющие применять пониженные ставки на отдельные виды доходов, установленные приостановленными соглашениями.

Для поддержки граждан предусмотрены льготы по транспортному налогу для Героев России, Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы на одно транспортное средство.

Физические лица освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество по объектам, находящимся на территориях, где введены режимы ЧП, ЧС, КТО, предусматривающие временное отселение жителей. Некоторые инвалиды боевых действий, включая участников СВО, освобождаются от уплаты пошлины за выдачу водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного.

