Силуанов: жители РФ не заметят последствий увеличения НДС до 22%
Фото - © РИА Новости, Евгений Биятов
Министр финансов РФ Антон Силуанов сказал на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», что жители РФ не заметят последствий увеличения налога на добавленную стоимость (НДС) с учетом жесткой денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом сообщает ТАСС.
НДС, как считает Силуанов, один из наиболее безболезненных налогов. Его добавляют в цену, однако денежно-кредитная политика в России жесткая.
«Уверен, что мы не заметим этого изменения налога», — отметил чиновник.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Он заработает с 1 января 2026 года.
