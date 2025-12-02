сегодня в 17:24

Силуанов: жители РФ не заметят последствий увеличения НДС до 22%

Министр финансов РФ Антон Силуанов сказал на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», что жители РФ не заметят последствий увеличения налога на добавленную стоимость (НДС) с учетом жесткой денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом сообщает ТАСС .

НДС, как считает Силуанов, один из наиболее безболезненных налогов. Его добавляют в цену, однако денежно-кредитная политика в России жесткая.

«Уверен, что мы не заметим этого изменения налога», — отметил чиновник.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Он заработает с 1 января 2026 года.

