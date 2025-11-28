Путин подписал закон о пересмотре НДС. Что это значит для россиян

Путин подписал закон об увеличении НДС до 22% с 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает РИА Новости .

Закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс РФ и устанавливает новые правила налогообложения.

Со следующего года налог на добавленную стоимость увеличится на 2% с сохранением льготной ставки в 10% для социально значимых категорий товаров. В этот перечень входят продукты питания, медикаменты и медицинские изделия, товары для детей, книги и прочее. Из льготного списка исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира — они будут облагаться по полной, повышенной ставке 22%.

Для поддержки малых и средних предпринимателей, впервые перешедших на уплату НДС в 2026 году, вводится мораторий на привлечение к ответственности за допущенные нарушения в этот период. Как поясняли ранее в Минфине, для таких бизнесменов, решивших воспользоваться пониженными ставками НДС, предусмотрена возможность однократного отказа от этого режима. Эта мера позволит бизнесу исправить ошибку, если первоначальное решение об уплате налога по пониженным ставкам оказалось невыгодным или неправильным.

Налоговое законодательство также претерпит изменения в части сделок с государством. Теперь от НДС освобождается передача объектов недвижимости, которые изымаются для государственных или муниципальных нужд при условии, что налогоплательщик получает за них возмещение или компенсацию.

Помимо этого, президентский указ вводит специальные условия для региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Юридические лица, которые лишены статуса оператора, но продолжают фактически исполнять его функции, будут освобождены от уплаты НДС на период выполнения этих обязанностей.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением ряда положений, для которых предусмотрен иной срок активации.

Ранее финансовый эксперт Татьяна Волкова рассказала РИАМО, к чему приведет повышение НДС до 22%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.