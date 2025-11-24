НДС 22%: что будет с ценами, и куда вкладывать, чтобы не обеднеть

1 января НДС вырастет до 22%. Формально — всего на 2 процентных пункта, но, по факту, — около 10% в относительном выражении, что для бизнеса означает пересмотр всей юнит-экономики, а покупателям нужно следить за расходами и грамотно вкладывать свои сбережения, сообщила РИАМО финансовый эксперт Татьяна Волкова.

«В связи с повышением НДС крупные компании и все плательщики НДС будут закладывать повышенную фискальную нагрузку в издержки, а значит — перекладывать ее на конечного покупателя. При этом, есть вероятность, что предприятия с небольшим запасом прочности начнут повышать цены практически сразу, иногда даже „на новостях“, не дожидаясь официального вступления закона в силу», — сказала Волкова.

По ее словам, ожидается еще один виток удорожания товаров и услуг. Рост цен будет неравномерным: где-то ближе к 10%, где-то выше. В любом случае покупательная способность будет проседать, что становится для каждого сигналом: нужно внимательнее контролировать расходы, следить за личным бюджетом и искать способы защитить и приумножить капитал.

«Бизнес, в свою очередь, будет оптимизировать расходы, корректировать финансовые модели и пересматривать планы. И, конечно, искать инструменты, которые позволяют доходности расти быстрее инфляции — хотя бы на уровне 20% и выше», — добавила специалист.

Как уточнила собеседница, получается, что в такой экономической реальности вопрос грамотных вложений — не про «роскошь», а про необходимость.

Она назвала пять инструментов, которые могут обгонять инфляцию.

Облигации

Облигации — выбор для тех, кто ценит стабильность. По сути, человек дает в долг государству или крупной компании под процент. Взамен получает регулярные купонные выплаты и возврат всей суммы в конце срока. Даже надежные государственные облигации (ОФЗ) обычно дают доходность на 1–3% выше топовых депозитов.

При этом облигацию можно продать на бирже в любой момент, не теряя накопленные проценты. Это делает инструмент универсальным — от консервативных стратегий до гибкого управления портфелем.

Exchange Traded Fund

ETF — биржевые фонды, акции которых торгуются, как обычные. Однако, покупая одну акцию фонда, человек фактически инвестирует сразу в десятки или сотни компаний. ETF позволяют начать с небольших сумм, купить доли Apple, Tesla, Google и других гигантов, даже если капитал пока скромный.

В отличие от ПИФов ETF можно покупать и продавать в любую минуту торгового дня. Это удобный способ диверсифицировать портфель и снизить риски без сложных стратегий.

Дивидендные аристократы: пассивный доход премиум-класса

Это акции компаний, которые десятилетиями стабильно платят дивиденды и ежегодно увеличивают их размер. Такая дисциплина — признак сильного бизнеса. Плюсы очевидны: доход растет сам по себе, а стоимость акций со временем может увеличиваться.

Крупные компании способны компенсировать рост издержек повышением цен, поэтому их прибыльность остается устойчивой — а вместе с ней и дивиденды.

Индивидуальный инвестиционный счет

Чтобы стимулировать россиян инвестировать, введен ИИС — инструмент с налоговыми льготами. Преимущество очевидно: по первому типу вычета государство возвращает 13% от внесенной суммы (до 52 тыс. рублей в год). Это мгновенная сверхдоходность, которой нет ни у одного вклада.

Если подходить системно — регулярно пополнять счет и инвестировать — человек получает двойную выгоду: возврат налога + доходность активов. Поэтому ИИС — один из наиболее эффективных инструментов долгосрочного роста капитала.

Будущее за криптой

Криптовалюты — самый молодой и самый рисковый класс активов. Однако именно благодаря ограниченному предложению и самостоятельным рыночным циклам крипта привлекает инвесторов, ищущих защиту от инфляции. Биткойн и другие криптовалюты не зависят напрямую от денежной политики государств и иногда растут в периоды волатильности традиционного рынка.

Однако здесь важно соблюдать осторожность: работать только с проверенными платформами и быть психологически готовым к высокой просадке капитала.

Безусловно никакие инвестиции не дают 100% гарантии защиты от инфляции, но грамотный подход способен не только сохранить капитал, но и приумножить его. Эпоха «вкладов под подушкой» осталась в прошлом. Сегодня выигрывают те, кто учится управлять финансами, диверсифицирует инструменты и заставляет деньги работать даже тогда, когда он отдыхает.

