«Не война»: Путин заявил о «хирургических» действиях России на Украине

сегодня в 18:25

Путин заявил о «хирургических» действиях России на Украине

Россия действует на Украине «хирургически», это «не война», заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!». Вместе с тем глава государства подчеркнул, что при нападении Европы ситуация поменяется, сообщает ТАСС .

Путин также сказал, что в ближайшие дни российские войска полностью освободят населенный пункт Купянск-Узловой в Харьковской области. Кроме того, ВС России уже контролируют левый и правый берег города Купянск.

2 декабря Минобороны официально подтвердило, что российские военные заняли населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области.

Вечером 30 ноября Владимир Путин посещал один из пунктов управления СВО. Верховному главнокомандующему докладывали о взятии Красноармейска в Донецкой Народной Республике и Волчанска в Харьковской области.

