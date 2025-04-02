Глава МИД Польши Сикорский: ЕС не хватит сил для «сдерживания России» на Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что усилий Евросоюза для сдерживания России недостаточно, для этого необходимо участие НАТО, сообщает Царьград со ссылкой на испанское издание El Pais.

Глава польского МИД сообщил, что около 30 стран готовы направить контингент для «поддержания мира» на Украине, когда он будет установлен.

При этом Сикорский отметил, что сил ЕС для этого не хватит, необходимо привлекать Североатлантический альянс.

Главные инициаторы отправки военного контингента на Украину — Великобритания и Франция, они намерены направить туда от 10 до 30 тысяч европейских военных.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что приказ президента РФ Владимира Путина о временном не нанесении ударов по энергообъектам Украины продолжает действовать. В то же время ВСУ неоднократно нарушали перемирие. По данным Минобороны, в ночь на 2 апреля из-за удара украинского беспилотника по энергоинфраструктуре в Курской области более чем 1,5 тысячи потребителей остались без света.

Ранее украинский дрон ударил по «ГАЗели» в Белгородской области, был ранен мужчина.