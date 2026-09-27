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В московском ТЦ ребенок сорвался с эскалатора

Игры на поручнях эскалатора обернулись падением ребенка в московском торговом центре «Галеон», сообщает РЕН ТВ .

По предварительной информации, трое детей находились в ТЦ без сопровождения взрослых. Они играли и скатывались по поручням эскалатора.

Во время игр самый младший ребенок из компании не удержался. Пострадавшую госпитализировали. Информация о состоянии ребенка уточняется.

Ранее конструкция рухнула на семилетнего мальчика на входе в торговый центр на западе Москвы.

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