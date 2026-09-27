В московском ТЦ ребенок сорвался с эскалатора
Игры на поручнях эскалатора обернулись падением ребенка в московском торговом центре «Галеон», сообщает РЕН ТВ.
По предварительной информации, трое детей находились в ТЦ без сопровождения взрослых. Они играли и скатывались по поручням эскалатора.
Во время игр самый младший ребенок из компании не удержался. Пострадавшую госпитализировали. Информация о состоянии ребенка уточняется.
Ранее конструкция рухнула на семилетнего мальчика на входе в торговый центр на западе Москвы.
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