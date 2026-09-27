сегодня в 22:22

Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку в преддверии выборов, сообщает РИА Новости .

«На основании статьи 116 а5 Конституции Республики Сербии подаю в отставку с поста президента республики», — заявил он и подписал документ о своей отставке.

Вучич добавил, что в понедельник передаст полномочия исполняющей обязанности главы государства председателю парламента Ане Брнабич.

Президентские выборы должны пройти до конца декабря.

Ранее глава государства Владимир Путин провел телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем.

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